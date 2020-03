Sábado é Dia de Vacinação contra o sarampo em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu – Mais um Dia D de Vacinação contra o sarampo em Nova Iguaçu será realizado neste sábado, dia 7. Será a terceira edição este ano e o objetivo é intensificar cada mais o combate à doença. Para isso, cerca de 50 salas de vacina estarão abertas, das 8h às 17h, para imunizar o público-alvo da campanha, pessoas de 6 meses a 59 anos de idade.



Mais de 500 profissionais de saúde estarão atuando neste dia em todo município. Os cinco ônibus da saúde também irão reforçar a campanha na cidade. Três ficarão estacionados na Praça Rui Barbosa, no Centro, e dois no Shopping Nova Iguaçu, no bairro da Luz.



Desde o início deste ano, cerca de 44 mil pessoas já foram imunizadas no município. No último sábado, dia 29, aconteceu uma ação especial, montada pela Prefeitura no Shopping Nova Iguaçu, que atraiu quase duas mil pessoas para vacinação feita nos ônibus da saúde.



“Foi uma grande mobilização que contou com a participação de muitas pessoas, mas não paramos. Nova Iguaçu continua chamando as pessoas para se vacinarem. A vacina é a única forma de prevenção contra o sarampo, doença que estava erradicada, mas, infelizmente, o vírus voltou a circular no país”, explica o secretário de Saúde, Manoel Barreto.



Em Nova Iguaçu este ano, foram confirmados 39 casos da doença. No ano passado foram 21 casos. A vacina também está disponível durante a semana nos postos de saúde, que ficam abertos das 8h às 17h. É gratuita e para se vacinar é preciso apresentar documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, caso tenha.