Felipe Dias canta no Top Music nesta terça-feira

Nova Iguaçu – O cantor Felipe Dias solta a voz no palco do Top Music nesta terça-feira, dia 10. Após 10 anos de carreira se apresentando em bares e casas de show da Baixada Fluminense, Felipe diz estar em sua melhor fase musicalmente.



Em suas apresentações, Felipe Dias faz do Rock sua casa e seus pilar principal, buscando também mesclar elementos da MPB, do reggae e pop, tornando cada apresentação uma experiência eclética e diferenciada. O objetivo do artista é transmitir alegria e muita emoção em cada versão musical.



Ele se apresenta na praça de alimentação no terceiro piso do TopShopping. O endereço é Av. Governador Roberto Silveira,540, no Centro.