No Tô no Palco, Bandas Multiversos e Enérgika se apresentam com muito rock

Nova Iguaçu – Da cidade de Nova Iguaçu, a Banda Multiversos foi reconhecida em 2014 por seus shows cheios de energia e a empatia com o público. Desta vez, ela traz uma homenagem ao Capital Inicial, aclamada banda de rock fundada no meado nos anos 80, em Brasília na sexta-feira, dia 13, a partir das 19h30. O show, no projeto 'Tô no Palco', conta com grandes clássicos como 'Natasha', 'Primeiros Erros', 'A sua maneira', entre outros.



Por sua vez, a Banda Enérgika, carioca da gema, surgiu a partir de uma reformulação de bandas mais antigas e conhecidas na Baixada e em Moto Clubs da região. Ao reviver no palco uma grande parte da história do rock, o grupo realiza performance no palco e contagia a plateia. A apresentação na praça de alimentação do Shopping Nova Iguaçu será na sexta-feira, dia 28, às 19h30.



O Shopping Nova Iguaçu fica na Av. Abílio Augusto Távora, 1.111, no bairro da Luz.