Nova Iguaçu – As primeiras gestantes inscritas no projeto ‘Mamãe Presente’, da Prefeitura da cidade, receberam os kits nesta terça-feira, dia 10. Elas integram os Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) Serra do Vulcão e Fazenda Cabuçu. Cerca de 168 presentes devem ser distribuídos em todas as unidades até sexta-feira, dia 13.





O kit consiste em bolsa, pacote de fraldas, cueiro, toalha, fralda e pano, banheira e macacão personalizado com o nome do projeto, e a entrega foi marcada pela emoção. O programa, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social(SEMAS), completa três meses no próximo dia 17.

Joana Barbosa Coelho, de 36 anos, moradora do bairro Jardim Nova Era, era uma das inscritas. Casada com Luciano Rocha Miranda há 11 anos, ela é mãe de Raphaela, de 10, e sonhava em ter um segundo bebê. Foram seis anos de tentativas fracassadas e dois abortos espontâneos após a descoberta de uma endometriose.



Segundo ela, os médicos diziam que seria preciso uma cirurgia para a retirada dos ovários e que ela não poderia mais ter filhos. Até que em uma nova, a gravidez transcorreu sem problemas. A poucos dias de conhecer o rosto de Ana Gabriela, ela conta que o ‘Mamãe Presente’ foi essencial neste processo.



“Fiz todo o pré-natal na Clínica da Família de Jardim Nova Era. Eu relatava meu temor de passar novamente pelo que passei nestes últimos anos e, então, eles me encaminharam para o ‘Mamãe Presente’. Aqui eu me senti mais amparada, mais confortável. Tive forças para lidar com a gravidez no decorrer da gestação. As palestras foram fundamentais”, contou Joana.



Ela participou do grupo intensivo, que reúne mulheres entre sete e nove meses de gestação. “Já no primeiro dia, a psicóloga do programa conversou muito comigo, o que me fiz sentir bastante amparada”, recordou. Ao seu lado, no evento, algumas mulheres que já tinham dado à luz aproveitaram a oportunidade para apresentar seus bebês.



Para participar, as futuras mães devem se inscrever nas atividades promovidas pela SEMAS. A ação consiste em promover o acolhimento e dar apoio às mulheres transmitindo informações de importância para uma gravidez saudável e para o bom desenvolvimento do bebê.



Para isto, são promovidos encontros semanais e quinzenais nos CRAS, onde as gestantes participam de dinâmicas de grupo, rodas de conversa, palestras, além de outras atividades desenvolvidas pelas equipes do projeto. As futuras mães são divididas entre o grupo regular (gestantes em fase inicial até os seis meses) e grupo intensivo (de sete a nove meses de gestação).



“Além de garantir o pré-natal de todas, do início ao fim, para que possam ter um parto com qualidade, o projeto também abrange temas como a importância das vacinas necessárias a mãe e ao bebê, o aleitamento materno, a valorização da vida e o fortalecimento de vínculo”, explicou Caroline Ribeiro, coordenadora do ‘Mamãe Presente’



Ela contou que as gestantes também são acompanhadas pelo PIPAS (Primeira Infância Protegida na Assistência Social). ”A gestação e os primeiros anos da criança são os períodos mais importantes para seu desenvolvimento”, salientou a coordenadora.



Gestantes que desejarem se inscrever no projeto devem procurar o CRAS mais próximo de sua residência, levando documento de identidade e o Número de Identificação Social (NIS) do Bolsa Família.