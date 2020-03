Câmara de Nova Iguaçu toma medidas para prevenir casos do novo coronavírus

Nova Iguaçu - As sessões ordinárias e extraordinárias na Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu terão apenas a participação de parlamentares, assessores e servidores, sem a permissão de ingresso no plenário da população. A medida foi tomada para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A decisão começa a valer nesta terça-feira, dia 17 de março, e tem validade até o dia 27.



O ato foi assinado pelo presidente da casa, Felipe Garcia, Felipinho Ravis, que afirmou acreditar que agora é o momento todos colaborarem. “Se cada um fizer a sua parte, sem pânico, iremos conseguir vencer este momento difícil que todo o mundo está atravessando. “Vamos nos cuidar, cuidar dos nossos familiares, dos nossos amigos, seguindo todas as orientações dos profissionais da saúde do nosso país”, salientou.



Todas as audiências públicas e sessões solenes estão canceladas e o expediente será das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira. As sessões serão realizadas às terças e quartas-feiras e parlamentares e servidores com mais de 60 anos que se ausentarem terão as faltas justificadas.