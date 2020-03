Concurso para guarda municipal de Nova Iguaçu é adiado por causa do coronavírus

Nova Iguaçu – O Concurso público para a guarda municipal da cidade, que seria realizado no domingo, dia 22, foi adiado para conter e evitar a pandemia do coronavírus Covid-19 na cidade. A decisão foi tomada pelo prefeito Rogerio Lisboa, que se reuniu com o Gabinete de Crise instalado no último final de semana. A próxima data será anunciada pela Prefeitura.



Mais de 31 mil 200 candidatos se inscreveram para o concurso e as provas objetivas terão 10 questões de língua portuguesa, cinco de matemática e 25 de conhecimentos específicos relativos à legislação de trânsito. Quem for bem classificado nessa prova, irá participar de um teste de aptidão física (TAF).



São 85 vagas para candidatos do sexo masculino e 15 para os concorrentes do sexo feminino. Eles devem ter o ensino médio completo e, além disso, apresentar a carteira nacional de habilitação categoria ‘B’ quando tiverem que se apresentar oficialmente após as etapas do certame.



A Prefeitura irá chamar 100 pessoas imediatamente e 100 irão para o cadastro de reserva para o nível médio. A seleção tem prazo de validade de dois anos a contar a data da homologação, podendo ser prolongado por mais dois anos, dependendo de avaliação da Prefeitura.