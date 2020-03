EncontrArte Audiovisual adia inauguração de estúdio e abertura de curso

Nova Iguaçu - Nova Iguaçu – A inauguração do estúdio do EncontrArte Audiovisual e a abertura do curso de cinema, marcados para o próximo sábado, dia 21, foram adiadas. Os coordenadores da instituição, um novo braço da ONG EncontrArte Qualidade de Vida Através da Arte, tomaram a decisão seguindo as orientações das autoridades quanto às medidas que devem ser adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus, o Covid-19.



Ainda não foi informada a nova data. A instituição funciona dentro do Centro Social São Vicente (CSSV), que atende crianças em idade pré-escolar e também oferece cursos à comunidade. As atividades do Centro Social também foram paralisadas. O CSSV fica localizado na Avenida Governador Portela, 382, no Centro da cidade.