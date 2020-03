Defesa Civil de Nova Iguaçu emite mensagens sobre como evitar o coronavírus nas tvs a cabo

Nova Iguaçu – Mensagens da Defesa Civil da cidade para ajudar no combate à propagação do novo coronavírus- Covid-19 estão sendo exibidas, por meio de janelas temporárias, para assinantes de canais a cabo. São pequenos textos, com cerca de dez inserções por dia, com orientações para que a população fique em casa e, por exemplo, lave corretamente as mãos com água e sabão. A divulgação começou na noite desta terça-feira, dia 17.



As mensagens aparecem, através de pop-ups (janelas temporárias) para assinantes da Claro NET, Vivo, Oi, Sky e Nossa TV. Elas aparecem na tela da TV por dez segundos. Esse serviço de utilidade pública é gratuito, sem ônus para a Prefeitura.



“Serão mensagens para evitar aglomerações, cuidar da saúde lavando bem as mãos, ficar em casa, entre outros temas, mas sempre voltado para o coronavírus”, afirma o secretário de Defesa Civil de Nova Iguaçu, coronel Jorge Ribeiro Lopes. “É uma maneira de incentivar as pessoas a se protegerem, a ficarem em casa, ou seja, é um trabalho de conscientização”.



Além do serviço de envio de alertas pela TV, a Defesa Civil de Nova Iguaçu também emite gratuitamente mensagens por celular. Para cadastrar o número, o usuário deve enviar SMS para 40199 informando o CEP. Mais de 50 mil aparelhos já estão cadastrados em toda a cidade de Nova Iguaçu.