Governo do Estado vai construir hospital de campanha no Aeroclube de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu – O governo do estado anunciou que vai montar três hospitais: um na cidade do Rio, um no Aeroclube de Nova Iguaçu e outro em São Gonçalo. Ao contrário do hospital da prefeitura do Rio, essas unidades provisórias do estado serão destinadas a atender pacientes infectados pelo novo coronavírus.



Cada um deles terá 100 leitos no primeiro mês e mais 100 segundo mês, totalizando 600 vagas. Um deles será no Parque dos Atletas, bem perto do Riocentro. Além dos hospitais de campanha, a Secretaria de Saúde do estado informou que pretende abrir mais 300 leitos nos próximos 40 dias e mais 300 nos 30 dias seguintes.



No caso do Rio de Janeiro, a prefeitura montará um hospital de campanha com capacidade para internar até 500 pacientes no Riocentro. No total, devem ser somados 1,1 mil leitos ao sistema público de saúde no Grande Rio. As informações são da Agência Brasil.



O hospital de campanha do Riocentro deverá ter apoio das Forças Armadas, segundo a prefeitura. Além disso, estão sendo requisitados 400 profissionais do Programa Mais Médicos, do governo federal.



De acordo com previsões do governo, o estado pode registrar cerca de 24 mil casos confirmados no próximo mês caso a população não siga as recomendações de permanecer em casa.