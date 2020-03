Prefeitura de Nova Iguaçu decreta fechamento do comércio na cidade

Nova Iguaçu - Como nova medida para a prevenção e enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19), o prefeito Rogerio Lisboa decretou neste sábado, dia 21, o fechamento total do comércio na cidade a partir de zero hora deste domingo, dia 22, por 15 dias. Podem funcionar apenas farmácias, clínicas, laboratórios, supermercados, padarias, clínicas veterinárias e pet shops. Também estão permitidos serviços de delivery e entrega pelos estabelecimentos ou por aplicativos.





Estão proibidas de funcionar as seguintes atividades: lojas comerciais, centros comerciais e shoppings centers, inclusive, praças de alimentação; bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres. Também estão impedidos de abrir: academias, clubes de recreação diurnos e noturnos e estabelecimentos similares; salões de beleza e estabelecimentos similares.







Outras medidas já adotadas pela Prefeitura de Nova Iguaçu



Situação de emergência decretada até 30 de março;

Escolas e creches fechadas neste período;

Hospital Geral de Nova Iguaçu e Maternidade Municipal Mariana Bulhões: visita ao paciente restrita a uma pessoa por dia;

Suspensão de cirurgias eletivas.





Redução de 50% da capacidade de lotação dos ônibus;

Proibição da circulação de ônibus de turismo no município;

Prova de vida dos servidores inativos da Prefeitura de Nova Iguaçu suspensa por 15 dias, assim como o do Instituto de Previdência de Nova Iguaçu (Previni);

Concursos da Guarda Municipal e seleção de estagiários Procuradoria Geral do Município adiados.





Programas, projetos, atividades e capacitações oferecidas Prefeitura de Nova Iguaçu suspensas;

Equipamentos públicos como a Casa de Cultura, Vila Olímpica e o Centro Olímpico fechados.