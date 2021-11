Polícia apreendeu produtos que foram roubados em loja no Centro de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 18/11/2021 09:00

A ‘Operação Papai Noel’ deflagrada pelas forças de segurança em Nova Iguaçu nesta semana já começa a dar resultados. Agentes do Nova Iguaçu Presente prenderam um homem que havia roubado as Lojas Americanas no calçadão do Centro do município.

Policiais que estavam em patrulhamento pela Avenida Amaral Peixoto foram alertados por gritos de populares e avistaram um homem em fuga. Após perseguição, o suspeito, identificado como Dogulas, foi detido com produtos roubados da loja no valor de R$ 3.240.

O suspeito e uma gerente da loja, que presenciou o furto foram conduzidos com o apoio do 20° BPM para a 52º DP, onde o caso foi registrado e o suspeito preso em flagrante.