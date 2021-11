Servidores com previsão de se aposentar terão palestras informativas a disposição - Divulgação/PMNI

Servidores com previsão de se aposentar terão palestras informativas a disposiçãoDivulgação/PMNI

Publicado 19/11/2021 20:12

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio do Instituto de Previdência (PREVINI), iniciou um programa social que visa auxiliar os servidores em seu processo de decisão, organização e planejamento para a aposentadoria, o Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) e o Programa Pós-Carreira (PPC).

Para isso, são oferecidos atendimentos com assistentes sociais, geriatras e psicólogos, além de palestras voltadas para a educação financeira, possibilitando o planejamento pessoal e profissional, preparando o servidor para uma nova etapa de vida e carreira.

De acordo com o explica presidente do PREVINI, Anderson Moreira, 0 público-alvo são servidores municipais que estão a cerca de três anos da aposentadoria. Enquanto o PPA vai cuidar da transição da vida do funcionário ativo para o aposentado, prestando os esclarecimentos necessários, o PPC tem como objetivo auxiliar os futuros aposentados a se recolocarem no mercado de trabalho ou até mesmo a buscar o trabalho voluntário.

“Há servidores que, ao se aposentarem, não podem, por lei, ter gratificações recebidas em forma de salário incorporadas à pensão por aposentadoria. Então é natural que a renda diminua. O PPC tem como objetivo ajudar estas pessoas a buscarem um novo rumo no mercado de trabalho para que possam complementar esta renda. Mas há também pessoas que não necessitam do dinheiro extra, mas desejam continuar trabalhando, se manter ativos. Nestes casos, eles podem buscar o voluntariado”, disse.