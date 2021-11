Banco de sangue do Hospital da Posse irá funcionar em horário ampliado na próxima semana - Divulgação/PMNI

Publicado 19/11/2021 20:49

O Hospital Geral de Nova Iguaçu vai ampliar o horário de funcionamento do banco de sangue da unidade a partir de segunda-feira, quando se inicia a semana que celebra o Dia Nacional da Doação de Sangue, celebrado em 25 de novembro. Com isso, de 22 a 26 próximos, a doação poderá ser feita entre as 7h30 às 15h. Quem doar sangue nesta semana irá receber brindes e terá um lanche especial.

Para o diretor-geral Joé Sestello, um dos grandes desafios para o HGNI, uma das únicas unidades de portas abertas da região, é manter o estoque abastecido para casos de emergências ou internações que precisam de transfusão sanguínea. Para atender a demanda, são necessárias 600 doações por mês, porém, este número costuma ser 35% menor. Embora tenham dias em que há boa procura dos doadores, a média de bolsas coletadas ainda está abaixo do ideal.



“O HGNI é um hospital com perfil regional que atende pacientes graves que, na maioria das vezes, precisam de transfusão. É importante que nosso estoque esteja abastecido para que possamos salvar essas vidas. Por isso, ampliamos o horário da doação entre 22 e 26 de novembro, não só para receber mais doadores, como também para agradecer por este gesto solidário e importante para nossa unidade. Uma bolsa de sangue doada é capaz de salvar até quatro vidas”, disse.



Devido a pandemia, a entrada só será permitida com uso de máscara. A unidade disponibiliza álcool em gel e passa por um processo diário de higienização dos setores. O banco de sangue do HGNI é o único público da Baixada Fluminense ligado ao Hemorio.