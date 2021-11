Câmara Municipal de Nova Iguaçu celebrou O Dia da Consciência Negra - Divulgação?CMNI

Publicado 19/11/2021 21:05

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu celebrou, nesta sexta-feira, o Dia da Consciência Negra, que é comemorado neste sábado (20). Houve uma cerimônia alusiva a data antes da sessão plenária e também apresentação artísticas de personalidades negras.

O vereador Carlinhos BNH abriu a sessão do dia com discurso alusivo à data. “Dia do povo preto tem que ser todo dia. Mas vamos saudar esta data e homenagear as personalidades negras da nossa cidade”, disse.



Após o discurso inicial houve uma apresentação de música. Ao som do atabaque, Luanda Santana, a Layô, fez uma exibição de tirar o fôlego, viajando por ritmos como o jongo, maracatu, samba e dança afro-brasileira. Em seguida, o psicólogo Geilson Simões fez uma homenagem, em forma de texto, às mulheres negras, aplaudidas de pé na cerimônia.