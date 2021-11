Disputa de circuito de Mountain Bike agitou Nova Iguaçu no fim de semana - Divulgação

Disputa de circuito de Mountain Bike agitou Nova Iguaçu no fim de semanaDivulgação

Publicado 23/11/2021 13:33

Nova Iguaçu foi sede no último fim de semana da “4° Etapa do Circuito Tchotchomere de MTB – 2021”. A disputa de Mountain Bike foi realizada na Área de Proteção Ambiental Municipal do Tinguá (APA Tinguá). E valeu pontos para o ranking da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ).

O evento contou com a participação de atletas de diversas regiões do estado e teve apoio de agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu e representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), que marcaram presença para o fomento da Educação Ambiental.

Também foi realizada pelos agentes da Guarda Municipal Ambiental a fiscalização dos patrimônios histórico, cultural e ambiental da região, bem como o monitoramento de algumas obras embargadas.