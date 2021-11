Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu passam por avaliação pedagógica - Divulgação/PMNI

Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu passam por avaliação pedagógicaDivulgação/PMNI

Publicado 19/11/2021 21:44

Com o retorno das aulas presenciais nas escolas de Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) deu início à avaliação diagnóstica dos alunos das escolas da rede. Ela consiste na aplicação de exames que têm como objetivo verificar o nível de aprendizado de cada aluno durante o período de pouco mais de 18 meses em que os estudantes foram submetidos às atividades remotas em decorrência da pandemia da Covid-19.

A secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha, afirmou que os mais de 66 mil alunos das 143 escolas municipais serão avaliados.

“Todos os nossos estudantes passarão pelo exame. Ele será fundamental para que os professores possam verificar a situação específica de cada aluno e, a partir daí, traçar um planejamento estratégico com o objetivo de nivelar toda a turma”, explicou.

Quem já passou pela avaliação diagnóstica foi Gabriela de Freitas, de 11 anos, aluna do 5º ano da E. M. Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro de Nova Iguaçu. Apesar de ter recebido apostilas da SEMED para estudar em casa durante a interrupção das aulas presenciais, ela revela que teve dificuldades no início das atividades remotas, mas depois se adaptou ao novo método de ensino.

“Com o tempo eu fui me adaptando, conseguindo me concentrar mais em casa. Mas eu prefiro estar na escola. Aqui, eu consigo absorver mais o que a professora explica. Acho que vou ganhar nota 10”, afirmou.

De acordo com o cronograma da SEMED, a avaliação diagnóstica deverá ser aplicada nas escolas até o dia 26 de novembro.