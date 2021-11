Com ajuda do morador Mario, agentes recolheram falcão ferido em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 23/11/2021 15:06

A Guarda Ambiental de Nova Iguaçu realizou o resgate de dois animais silvestres perdidos na área urbana do município nesta semana. Um deles era um falcão-de-coleira (Falco femoralis) e o outro um gavião-Carijó (Rupornis magnirostris), ambos nativos da reserva biológica do Tinguá, na Baixada Fluminense.

O resgate do Falcão ocorreu em uma residência no bairro de Santa Cecília, em Austin, onde o animal caiu no quintal e não conseguia levantar vôo. Os agentes estiveram no local e realizaram a captura com os devidos cuidados.

Já o gavião-carijó foi encontrado na rua por um morador após sofrer uma descarga elétrica e ficar com uma das patas e asa machucada. O homem, identificado como Mario, levou o animal para casa e acionou a Guarda Ambiental, que recolheu a ave.

Ambos os animais recolhidos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA) no município de Seropédica, onde foram anilhados e atendidos por médico veterinário especializado. Os animais recebidos pelo CETAS/IBAMA passam por um processo de reabilitação para serem soltos novamente na natureza.

A Guarda Ambiental pede que pedidos de resgates, denúncias, críticas e sugestões sejam realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.