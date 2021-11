Polícia encontrou material roubado de residência na casa do vizinho da vítima - Divulgação

Publicado 23/11/2021 15:25

Policiais Militares do 20º Batalhão impediram dois roubos nesta terça-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A primeira ocorrência foi relativa a uma tentativa de assalto numa residência, enquanto a segunda sobre um roubo veículo.

Pela manhã, agentes foram acionados para a Rua José Soares da Silva, no bairro da Chacrinha, para verificar um furto a residência. Chegando no local, após uma varredura os agentes encontraram os pertences roubados da vítima na casa do vizinho, que foi detido em flagrante.

O segundo caso, ocorreu no início da tarde, quando policiais em patrulhamento na Avenida Abílio Augusto Távora, na altura de Cabuçu, receberam um alerta sobre o roubo de uma moto. Após cerco na região os agentes interceptaram o veículo com os dois suspeitos, que se renderam.

Com eles, foram apreendidos um telefone celular e um simulacro de arma de fogo. Os materiais apreendidos nas duas ações e todos os suspeitos foram levados para delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde ambos os casos foram registrados.