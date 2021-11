Entidades de assistência social e Nova Iguaçu Presente participaram de ação para auxiliar moradores de rua - Divulgação

Publicado 23/11/2021 15:39 | Atualizado 23/11/2021 19:29

Entidades sociais de Nova Iguaçu realizaram no último fim de semana uma ação de apoio a população em situação de rua de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Houve distribuição de alimentação, assim como encaminhamento para os que precisavam de atendimento médico.

A operação ocorreu na Praça Santos Dumont, no Centro, e contou com a participação de funcionários do Conselho Tutelar, do CRAS, do CREAS e do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

Além destes, agentes da Operação Segurança Presente de Nova Iguaçu estiveram juntos aos assistentes sociais para apoiar a ação e garantir a segurança de todos os presentes.