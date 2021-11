Vereadores de Nova Iguaçu aprovaram LDO em segunda votação nesta terça-feira - Divulgação

Publicado 23/11/2021 18:01 | Atualizado 23/11/2021 19:28

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou em segunda e última votação, nesta terça-feira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o município relativa ao ano de 2022. A mesma é estimada em quase R$ 1,6 bilhão e fiz mesmo valor para arrecadação e despesa da cidade.

O texto prevê que as Secretarias de Saúde e de Educação recebam os maiores valores. Além disso, em relação ao texto original, cinco emendas dos vereadores foram adicionadas.

A primeira remaneja R$ 160 mil do Programa de Trabalho da Secretaria municipal de Infraestrutura, destinando os recursos para o Programa de Trabalho do Fundo Municipal de Saúde. A segunda destina R$ 160 mil do Programa de Trabalho da Secretaria municipal de Infraestrutura para o Programa de Trabalho da Secretaria municipal de Esporte e Lazer. A terceira remaneja R$ 80 mil da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu para ação com pessoas com necessidades especiais e fomento ao empreendedorismo e economia solidária. A quarta destina R$ 40 mil do Programa de Promoção da Ordem Pública para ações de proteção animal, da mesma Secretaria. A última remaneja R$ 40 mil dos projetos de conservação, restauração e fiscalização dos patrimônios históricos e culturais, da Secretaria municipal de Cultura, para projetos culturais voltados ao horário integral, da mesma Secretaria.

Aprovada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias volta para o executivo para ser sancionada e publicada em Diário Oficial.