Papai Noel distribuiu presentes para crianças em atendimento no Hospital da PosseDivulgação/PMNI

Publicado 27/12/2021 13:46

O Natal no Hospital Geral de Nova Iguaçu foi de muita alegria a distribuição de presentes na pediatria e emergência pediátrica da unidade.

As crianças internadas e em atendimento na emergência receberam a visita do Papai Noel, que levou alegria aos pequenos pacientes.

A técnica de enfermagem Ana Carla, de 35 anos, está com a filha internada há 13 dias e ficou muito feliz com a surpresa. A menina Ana Luíza, de cinco anos, gostou tanto do presente que não perdeu tempo para brincar.

“É inexplicável, fiquei muito feliz com a surpresa. Passamos por momentos tristes por estar no hospital e essa iniciativa trouxe muita alegria”, disse.

A ação foi uma realizada pela equipe de assistência social, que ficou com o coração grato por ter proporcionado aos pacientes mirins um momento especial, repleto de carinho, sorrisos e alegrias.

“Trazer alegria no momento de tristeza é muito bom. Faz com que o dia seja mais vivo”, relatou a assistente social do HGNI Rosemary Medeiros.