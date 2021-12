Enfermeiras e capelania organizaram cantoria de Natal - Divulgação/PMNI

Publicado 27/12/2021 13:49

O Natal na Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense foi embalado por canções e histórias de Natal cantadas pelas enfermeiras da unidade. A ação foi organizada pela Capelania Materno Infantil e levou alegria, paz e muita emoção às novas mães e embalaram

os bebês recém-nascidos da.

Com a versão ‘Bate o sino é o pequenino choro de neném’, a equipe fez alusão à amamentação e sua importância no ceio familiar. “A letra fala sobre o cuidado com aleitamento materno, trazendo um momento de alento para as parturientes”, destaca o Capelão Paulo Ogg.

Paulo ainda relata sobre o trabalho realizado desde 2018 na maternidade: “Temos um desafio a cada dia e o trabalho precisa continuar. Nós nos fazemos presentes sem ser invasivos” disse o capelão e Pastor que representou José pelos corredores.

A celebração natalina acontece todo ano no hospital, porém no ano passado não pode acontecer devido à pandemia. Seguindo os protocolos, o diretor Adriano Pereira compartilhou o sentimento de conseguir realizar neste ano.

“No último ano não conseguimos fazer, e esse ano tentamos o melhor possível. Natal é sinônimo de família, a Capelania cresceu e desenvolveu com a gente. É um orgulho desenvolver esse trabalho que entende a amamentação e o nascimento, ainda mais no natal”, relatou.