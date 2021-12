Prefeitura de Nova Iguaçu antecipou recarga do vale alimentação - Divulgação/PMNI

Publicado 27/12/2021 17:24

As ceias de fim de ano das famílias dos estudantes da rede municipal de Nova Iguaçu receberam um aporte da Prefeitura da cidade. O governo antecipou a recarga do cartão-alimentação referente ao mês de dezembro para que os beneficiados pudessem utilizar o crédito para adquirir alimentos nos estabelecimentos credenciados.

A recarga foi antecipada em quase uma semana em relação ao mês de novembro, quando o auxílio foi depositado no dia 30. O auxílio-alimentação foi um compromisso assumido pelo prefeito Rogerio Lisboa no ano passado, logo após a interrupção das aulas presenciais em função da pandemia da Covid-19.

“Ter Nova Iguaçu como um dos municípios que mais distribuíram auxílio alimentação para os alunos da rede municipal em todo o Brasil durante a pandemia, não só nos enche de orgulho, mas também deixa a certeza que fizemos uma pequena contribuição para o futuro daqueles que seguirão a jornada por um país mais justo e desenvolvido para todos”, disse o prefeito Rogerio Lisboa.

Com o auxílio deste mês, o último, a Prefeitura de Nova Iguaçu chega a 11 recargas somente em 2021. No total, foram realizadas 18 etapas, sendo a primeira delas, em março do ano passado, por meio de doação de cestas básicas com 15 itens. Da segunda em diante, os cartões-alimentação foram distribuídos e passaram a ser recarregados para que as próprias famílias pudessem comprar os produtos de maior necessidade.