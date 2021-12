Moberly está disponível para moradores de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 27/12/2021 18:45

A população de Nova Iguaçu ganhou uma nova opção de mobilidade. Desde a semana passada entrou em funcionamento o aplicativo de transporte Moberly, que é voltado exclusivamente para a região. De acordo com os proprietários, por ser um aplicativo voltado exclusivamente à Baixada Fluminense, as despesas são menores, portanto, os motoristas podem receber mais de acordo com seu desempenho.

A ideia de um app exclusivo para a região nasceu após pesquisa concluir que mais de 70% dos passageiros realizam viagens com destinos próximos, sem sair da Baixada Fluminense. Outro aspecto considerado é que mais de 60% dos motoristas fazem a sua renda circulando próximos às suas residências.

O novo aplicativo abre um leque de opções aos usuários como, por exemplo, chamar viagens para carros, moto táxi, carro, frete de mudanças e entregadores. Os lojistas também são beneficiados com o cadastramento das suas lojas, porque podem realizar vendas e entregas pelo app, solicitar motoboys, officeboys. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e IOS.