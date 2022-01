Agentes realizam patrulhamento a pé pelas ruas de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 13/01/2022 20:08

A Polícia Militar unificou o comando das duas unidades do Segurança Presente em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Capitão Marcelo Fogaça, que já chefiava a base do Centro do município, também assumiu a base de Austin na última semana. Antigo comandante em Austin, Capitão Jader Reis será designado para outras funções dentro da corporação.

Capitão Reis ficou dois anos à frente da base de Austin e colheu bons números no período. Foram realizados 5.458 atendimentos presenciais, conduzidos 430 suspeitos para delegacias da região, cumpridos 57 mandados de prisão e sete desaparecidos foram localizados. ‘Cria’de Austin, ele agradeceu pelo período na unidade.

“Me despeço do Comando da Operação Austin Presente. Por decisão superior, fui exonerado da função à qual me dediquei por dois anos. Recolhi meus pertences e sigo torcendo pelo sucesso da Operação. Primeiro, por acreditar na filosofia da ‘polícia cidadã’ que a Operação Segurança Presente incentiva. Segundo, por ter sido criado em Austin, região de Nova Iguaçu pela qual tenho imenso carinho e boas lembranças de infância, adolescência e vida adulta. Aos policiais que continuam na Operação, desejo sucesso e que o trabalho avance cada vez mais”, disse Reis.

Novo titular da ‘missão’em Austin, o Capitão Marcelo Fogaça prometeu uma maior integração entre as unidades para levar ainda mais segurança para a população iguaçuana.

“A palavra é integração, entre as duas bases. Somando forças, juntas e integradas, buscando sempre oferecer um serviço de melhor qualidade para a população da baixada fluminense. Agradeço a parceria e integração com os demais órgãos de segurança pública da região de Nova Iguaçu, com o 20º BPM na figura do Comandante Tenente-Coronel Ângelo, da Polícia Civil na figura dos Delegados Celso, da 52º DP, e Bárbara, da 56 º DP, bem como da Prefeitura de Nova Iguaçu, através do Secretário Especial de Programas de Segurança Pública Major Fernando. Somente através do comprometimento e união dos órgãos de segurança pública que os resultados positivos são alcançados”, afirmou Fogaça.