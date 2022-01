Agentes realizam patrulhamento a pé pelas ruas de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 13/01/2022 22:02

Agentes da Operação Segurança Presente de Nova Iguaçu prenderam um foragido da Justiça no Centro do município. Contra o homem foram identificadas seis anotações criminais, com ele sendo preso na delegacia da região.

A ocorrência se deu quando os agentes realizavam patrulhamento de rotina pela Via Light, quando na altura da Rua Julio Lins, no Centro, tiveram a atenção voltada para um homem que ficou nervoso diante da presença policial e tentou se evadir.

Ele foi abordado e identificado como Eliel Dionisio Santana, e ao ter sua identidade verificada no sistema foi indicado que o mesmo estava foragido do sistema prisional. Em seu nome há seis autuações, sendo três por roubo, uma por homicídio, uma por latrocínio e uma por disparo de arma de fogo.

Ele foi conduzido para a 52ªDP, onde foi autuado e permaneceu preso à disposição da Justiça.