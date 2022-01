Thumb Nova Iguaçu - Nova Iguaçu

Publicado 16/01/2022 18:23

Cidade mãe da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu faz jus ao apelido, afinal foi dela que surgiram os outros municípios que formam a região, que foi fundamental na formação do estado do Rio de Janeiro e é um importante polo econômico e cultural nos dias de hoje. E neste fim de semana, quando completa 189 anos, as ‘filhas’ Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo, Japeri, e outras, parabenizam a ‘progenitora’.

Ao contrário de anos anteriores, quando a data foi comemorada com diversos eventos na cidade, neste ano a celebração será restrita, sem eventos públicos organizados pela Prefeitura devido ao aumento dos casos de Covid-19 em todo o estado. Após reduzir o número de leitos ocupados por pacientes da doença nos hospitais e estabelecer um efetivo programa de vacinação, a cidade adota a cautela para comemorar mais adiante.

Em seu segundo mandato como prefeito do município, Rogério Lisboa (PP) ressalta os momentos pelos quais a cidade vem passando em seu período como governante. Ele faz um balanço de seus cinco anos governando e ressalta os resultados conquistados no período.

“Nos últimos anos, Nova Iguaçu tem passado por momentos históricos. Se por um lado enfrentamos perdas sensíveis em receitas livres, nossa gestão vem demonstrando que, com planejamento e comprometimento, é possível seguir fazendo bem-feito. Tanto assistindo às famílias que sofreram com os estragos da chuva de granizo em 2019, quanto com a criação do cartão-alimentação, para que as crianças que tiveram que deixar de ir à escola em função da Covid-19, pudessem ter alimentação de qualidade em casa”, disse Lisboa.



Na área econômica, a cidade vem dando sinais claros de recuperação. Após um período de fechamento de lojas, perda de postos de trabalho e receio com o futuro, o município vem mostrando sinais de retomada de um dos principais polos econômicos do estado. De acordo com estudo recente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o município foi o segundo em geração de novos postos de trabalho no fim de 2021 e tem perspectivas de resultados superiores nesse início de novo ano.

O governo municipal exalta a capacidade de retomada da cidade, mas ressalta que ainda há um longo caminho a ser percorrido e projeta um futuro ainda mais pujante para Nova Iguaçu.

“Evidentemente que se desenvolver economicamente na mesma velocidade que as necessidades da população aumentam é um desafio para todo o País. Mas é possível ver que saímos de um cenário de completa desordem para uma posição de destaque em gestão fiscal, como pode ser constatado em estudos sérios, como os produzidos pela Firjan. E o resultado da soma de responsabilidade pública com gestão fiscal eficiente já começa a demonstrar outros resultados, como a recuperação de importantes setores econômicos no município. Será um ano de muito trabalho e grandes realizações”, completou Rogério Lisboa.