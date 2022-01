Ações ocorrem no Parque Natural Municipal da cidade - Divulgação

Ações ocorrem no Parque Natural Municipal da cidadeDivulgação

Publicado 16/01/2022 18:54

A Prefeitura de Nova Iguaçu deu início neste fim de semana a mais uma edição do Plano Verão. Trata-se de um conjunto de ações com o objetivo de fomentar o ecoturismo na região de forma segura e organizada. Elas acontecerão aos sábados, domingos e feriados, sempre das 8h às 16h, e se estenderão até o último fim de semana do verão. O Plano Verão é promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM) e conta com o apoio da Assessoria Especial de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Trabalho, da Secretaria Municipal de Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, da Emlurb (Empresa de Limpeza Urbana) e do PROEIS - Nova Iguaçu Mais Seguro.

A partir deste fim de semana, o Plano Verão estará presente no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, sempre patrulhado pela Guarda Ambiental Municipal, mas agora com o apoio de policiais militares do PROEIS - Nova Iguaçu Mais Seguro. As equipes estarão nos acessos da Área Sul - Caminho das Águas (Caonze) e Área Norte - Rampa do Voo Livre (próximo à Unig).

Uma das novidades deste ano será o reforço no monitoramento e fiscalização da Área Norte do parque, incluindo o controle de acesso de veículos na estrada que leva até a rampa do voo livre, para dar mais segurança aos turistas e evitar incidentes. Haverá também um posto de controle de informação no caminho para quem for subir a Serra do Vulcão e equipes de orientação sobre a educação ambiental nos dois acessos ao parque.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Fernando Cid, a expectativa é de grande número de pessoas no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu nesta época do ano. "Nosso parque já é bastante frequentado pelos turistas, mas devemos receber um número ainda maior de pessoas ao longo deste verão. Especialmente após uma reportagem exibida no programa Expedição Rio, da TV Globo, nossa unidade tem atraído cada vez mais os olhares do ecoturismo", comemora.

O parque conta com cerca de 8 km de trilhas sinalizadas que levam seus frequentadores à belas cachoeiras e poços d’água (sendo 11 liberadas ao banho) entre a Pedra da Contenda e a Serra do Vulcão. E entre uma trilha e outra é possível conhecer parte da história de Nova Iguaçu, como a sede da Fazenda Dona Eugênia, construída no século XIX, e as ruínas do clube Dom Felipe, que funcionou até meados da década de 1960. Além do trekking, que é a caminhada por trilha, é possível fazer no parque outras atividades, estas mais radicais, como o voo livre, partindo da rampa existente da Serra do Vulcão, e o rapel na cachoeira Véu da Noiva e na Pedra da Contenda.

A rampa de madeira está passando por manutenção da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI) e, por enquanto, segue interditada. A expectativa é que o serviço seja concluído ainda durante o verão. No entanto, quem quiser voar de parapente pode utilizar a rampa natural, localizada no mesmo ponto. Já para praticar o rapel é preciso agendar a atividade. Basta enviar e-mail para [email protected] e fazer a solicitação.

Para entrar no parque é preciso apresentar documento original de identificação com foto. Dentro da unidade não é permitido portar arma de fogo, materiais de vidro, e faca. Também não é autorizada a entrada de produtos químicos, como creme para cabelos. A exceção é para o uso de repelentes e protetores solares. É proibido fazer fogueira e acampar sem autorização. O acampamento deverá ter finalidade educativa, com pedido prévio. Em função da pandemia da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara na unidade.