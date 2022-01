Sesc Verão teve início na unidade de Nova Iguaçu - Divulgação

Sesc Verão teve início na unidade de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/01/2022 19:08

A unidade do Sesc de Nova Iguaçu recebe a partir desta semana o evento Sesc Verão, que retoma o modelo presencial, depois de uma temporada no formato on-line. Por meio do evento, o Sesc RJ leva seus serviços, atividades culturais e de lazer, como grandes shows de música e oficinas com ídolos do esporte nacional.

O projeto se estende até 20 de fevereiro, conforme programação no site do Sesc RJ (www.sescrio.org.br/programacao/categorias-projetos-especiais). Este ano, o projeto foi expandido e contemplará 30 municípios no estado, que receberão uma programação especial gratuita entre janeiro e fevereiro.

“O Sistema Fecomércio RJ, por meio do Sesc RJ, traz para a Baixada Fluminense uma grande janela de oportunidades para a população e usuários do Sesc, que engrandece a região e ficamos muito agradecidos por um projeto que vem para somar e elevar a autoestima dos moradores da região”, afirma Antônio de Pádua Alpino, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu.