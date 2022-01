Agentes realizam patrulhamento a pé pelas ruas de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 16/01/2022 19:23

Policiais Militares da Operação Segurança Presente prenderam dois suspeitos de roubo e outro homem com um mandado de prisão em aberto em duas ações neste fim de semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A semana ficou marcada pela unificação dos comandos das duas bases do programa, no Centro do município e de Austin.

A primeira ação se deu no Centro de Nova Iguaçu, quando agentes, em patrulhamento de rotina, foram informados por populares que dois homens em uma motocicleta sem placa tinham acabado de roubar duas senhoras próximo à Rua Doutor Barros Júnior. De imediato, a guarnição procedeu ao local, onde avistaram a dupla, sendo realizada a abordagem.

Os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos de imediato. Com eles foram encontrados três telefones celulares. Posteriormente, os policiais localizaram as vítimas do roubo e todos foram conduzidos a delegacia, onde após o reconhecimento das vítimas, os suspeitos, identificados como Roberto Matheus e Yago Moreira foram autuados por roubos e presos.

Já em Austin, policiais em patrulhamento na Rua Coronel Monteiro de Barros, tiveram a atenção voltada para um homem que foi abordado e pedido sua identificação. Identificado como Paulo Gomes de Miranda Junior, vulgo ‘índio’, ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio e se encontrava foragido do sistema prisional. O homem foi preso e levado para a 52ª DP, onde será colocado à disposição da justiça.