Hospital da Posse toma novas medidas restritivas a partir desta segunda-feiraDivulgação/PMNI

Publicado 16/01/2022 19:36

Devido ao aumento no número de casos da Covid-19, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) decidiu adotar temporariamente, a partir desta segunda-feira, algumas medidas de restrição. As visitas acontecerão aos sábados e domingos, entre 14h e 15h, por dez minutos. É preciso que o visitante esteja vacinado com as duas doses e a dose de reforço. O acompanhante também deverá estar completamente imunizado. Será necessário apresentar o cartão comprovando a vacinação.

Durante este período, as informações médicas serão repassadas por telefone para os familiares do paciente que não tenha direito a acompanhante. Os procedimentos eletivos (cirurgias e exames) estão suspensos. As medidas passarão a valer por 15 dias, podendo ser prorrogadas conforme o cenário epidemiológico do momento. As ações visam proteger, não só os pacientes internados, acompanhantes e seus familiares, como todo o quadro de funcionários do HGNI.

De acordo com a direção da unidade, com a melhora do quadro e diminuição dos números relativos a transmissão da doença, a unidade irá rever as medidas e a possibilidade de retomar a rotina normal.