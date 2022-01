Polícia apreendeu botijões em depósito irregular - Divulgação

Polícia apreendeu botijões em depósito irregularDivulgação

Publicado 16/01/2022 22:16 | Atualizado 16/01/2022 22:17

Policiais Militares do 20º Batalhão realizaram, neste fim de semana, uma ação contra operações da milícia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os agentes estouraram um depósito que realizava venda irregular de botijões de gás no bairro de Cabuçu.



A operação se deu após o Batalhão, que é responsável pelo policiamento no munícipio receber denúncias de ação irregular na venda de gás na região. Os policiais então organizaram uma diligência e ao chegarem na Rua Antônio Oliveira de Carvalho localizaram o depósito, onde estava um veículo Saveiro com nove botijões na caçamba.



Um homem se identificou como dono dos botijões, e afirmou que revende o material em desacordo com a lei e que compra tais botijões no depósito situado na Avenida Abílio Augusto Távora, área sob influência da milícia. Os agentes se dirigiram ao local e encontraram mais botijões que seriam vendidos de forma ilegal.

O depósito foi interditado e todo o material foi apreendido e o responsável levado para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado.