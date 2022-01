Vacinação infantil tem início nesta segunda-feira, em Nova Iguaçu - Divulgação

Vacinação infantil tem início nesta segunda-feira, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/01/2022 22:22

A Prefeitura de Nova Iguaçu inicia, nesta segunda-feira, a vacinação infantil contra a Covid-19. Na segunda e terça-feira (17 e 18), serão imunizadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente. No dia 19, meninas de 11 anos receberão a dose da vacina, e os meninos da mesma idade serão atendidos no dia seguinte. Na sexta-feira (21), será a vez da repescagem para todo o público-alvo da semana.



Os pais precisam levar os seguintes documentos: RG ou certidão de nascimento da criança, caderneta de vacinação, cartão SUS e comprovante de residência. Para crianças com comorbidades ou deficiência, é necessário o laudo médico ou documento que comprove a deficiência.



Para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) irá disponibilizar postos exclusivos para a vacinação infantil. Ao todo, 22 unidades farão a imunização das crianças, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os locais exclusivos para a vacinação infantil são: USF Padre Manoel Monteiro (Caonze); Clínica da Família Jardim da Viga; Policlínica Edi Pinto; Clínica da Família Cerâmica; Clínica da Família Pastor Iracy Marcelino (Nova América); Superclínica da Família Darcy Soares (Morro Agudo); Clínica da Família Aliança; UBS Palhada; Clínica da Família Jardim Palmares; Clínica da Família Lagoinha; Clínica da Família KM 32; Clínica da Família Heraldo Sardinha (Cacuia); USF Rodilândia; Clínica da Família Corumbá; Clínica da Família Figueira; Clínica da Família Dr Pedro Arume (Grama); Clínica da Família Nadia Silva de Oliveira (Geneciano); Clínica da Família Adrianópolis; Clínica da Família Manoel Moreira de Oliveira (Tinguá); Clínica da Família Rio D’ouro e Clínica da Família Santa Eugênia