Espetáculo 'O Patinho Feio' está em cartaz com trupe iguaçuanaDivulgação

Publicado 17/01/2022 18:30

O coletivo de teatro iguaçuano Arroto Cênico inicia uma nova temporada do espetáculo ‘O Patinho Feio’ nesta semana. A trupe tem o intuito de desenvolver ações de pesquisa em artes cênicas, criar seu próprio repertório e fomentar atividades culturais na região, contribuindo com a atuação profissional de seus artistas e técnicos e estimulando a economia criativa local.

Uma das principais bases do trabalho dos artistas é trabalhar a partir de temáticas que retratem seu território e sua condição de artistas periféricos, travando importantes relações e se firmando como uma das companhias de maior atividade da região. Em seu repertório, conta com sete espetáculos, sendo quatro adultos e três infantis, que chamam atenção não apenas por sua inventividade, mas também por apurado senso estético e qualidade artística.

De acordo com o diretor do espetáculo Marcos Covask, neste novo trabalho, que contemplado no Edital Retomada Cultural, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado o grupo cria um espetáculo infanto-juvenil em forma de cordel.



“O texto de Cesário Candhí e Beto Gaspari surgiu de uma pesquisa cênica baseada nos aspectos contemporâneos do conto de Hans Christian Anderson e na Literatura de Cordel. Nossa proposta artística faz no palco uma grande celebração da cultura popular brasileira, desenvolvendo um trabalho textual e cênico autoral, buscando resgatar e divulgar o teatro de cordel. Além dos membros da Trupe, o espetáculo conta com artistas de outros três coletivos da Baixada Fluminense: Cia de Arte Popular, Cia de Segunda e Teatro Baixo”, disse.