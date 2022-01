Agentes impediram prática de Rapel de forma irregular no Parque Natural - Divulgação

Publicado 17/01/2022 19:03

Agentes da Guarda Municipal Ambiental desmontaram um acampamento irregular no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Os integrantes do acampamento pretendiam realizar uma tentativa da realização de Rapel sem a devida autorização. Eles foram impedidos e conduzidos para fora da região e o acampamento desmontado.

O local foi descoberto durante um patrulhamento dos agentes na região, resultado do início das ações do Plano Verão, onde há intensificação do patrulhamento e fiscalização ambiental dos principais pontos da estrada de acesso a Rampa de Voo Livre e trilhas.

Vale ressaltar que a prática de Rapel no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu é liberada desde que solicitada com agendamento prévio e autorização da administração. Os praticantes devem estar portando a autorização de forma impressa.