Sérgio Sapé e Romy Farage vão de Nova Iguaçu a São Paulo de bicicleta - Divulgação

Publicado 23/01/2022 04:00

Dois ciclistas iguaçuanos irão iniciar neste fim de semana uma pedalada de 500 km como forma de protesto contra o racismo e a desigualdade social. O lutador de MMA Sergio Sapé, e o mecânico Romy Farage irão sair da Prefeitura de Nova Iguaçu na manhã deste domingo e tem previsão de chegada para quarta-feira à tarde na capital paulista.

Esta não é a primeira pedalada solidária da dupla. No ano passado, eles pegaram a estrada para Brasília levando na bagagem mensagens contra o feminicídio e a pedofilia. Entre as maiores dificuldades na primeira aventura e nesta, Sergio Sape destaca as subidas de serra.

"Na primeira pedalada, fomos com o carro de suporte e ajuda bastante pela estrutura e por poder dar suporte a todo mundo. A maior dificuldade é a subida de serra, por causa do tempo. Como estava chovendo, levamos bastante tempo. Acreditamos que devemos pegar muita chuva nessa agora, mas a motivação e muito grande", disse.

Outro problema para a dupla é a falta de patrocínio, o que leva a passar por alguns perrengues, como ter de improvisar para descansar. Por isso mesmo, eles estão em busca de patrocinadores.

“A gente não tem patrocinador e passamos algumas privações, dormimos em posto de gasolina, em marquise. Então quem quiser patrocinar, dar um apoio, é só procurar a gente. Ao chegarem na capital paulista, a dupla tem uma extensa programação”, completou Sapé.

Entre as atividades da dupla ao chegar na capital paulista, eles têm presença marcada em programas da TV da Record TV e do SBT.