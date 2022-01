O Prefeito Rogério Lisboa (dir.) explica ao Governador Claudio Castro como funcionará a unidade - Divulgação/PMNI

Publicado 19/01/2022 19:16

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, e o governador do Rio, Cláudio Castro, visitaram as obras do Hospital de Iguassú, nesta terça-feira. A unidade está com 75% dos trabalhos concluídos e previsão de término entre junho e julho deste ano. Ao todo serão 86 leitos de enfermaria, 25 leitos de UTI Neonatal, cinco leitos de UTI Materna, dez leitos de unidades intermediárias e três salas de cirurgia.

“Estamos avançando com a saúde na nossa cidade de Nova Iguaçu e a modernização do Hospital Iguassú representa muito nessa transformação, pois ele tem uma forte identificação com os iguaçuanos, pois muitos nasceram aqui", afirma o prefeito Rogerio Lisboa. "Essa visita do governador foi muito importante, pois ele conheceu a unidade e pode saber a importância que ela tem para a região. Por isso o Estado vai nos ajudar, investindo cerca de R$ 20 milhões em equipamentos. Além disso, o governador atendeu a um pedido que fiz para que o Hospital Modular trabalhe com sua capacidade máxima para ajudar a desafogar o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que sempre está superlotado".

Após conhecer o local, o governador Cláudio Castro falou sobre a importância do Hospital Iguassú para Nova Iguaçu e para toda a Baixada.

“Poder colaborar com um hospital histórico como este é muito representativo, pois mostra a importância da parceria e da união entre o Estado e o Município. Ele vai atender milhares de pessoas não só de Nova Iguaçu, mas de toda a Baixada Fluminense”, comentou o governador do Rio, Cláudio Castro.

A estimativa é que o hospital vai receber um público de mil pessoas diariamente, entre pacientes e funcionários.

A obra de modernização, iniciada em junho de 2020, vai preservar a arquitetura histórica, como fachadas, varandas, portas, vitrais e telhas francesas. Uma enfermaria modelo já está pronta desde o ano passado.

“O Hospital Iguassú será uma maternidade moderna, com espaço para atendimento ambulatorial para mamães e bebês, tratamento para crianças prematuras e pré-natal para mulheres com gravidez de alto risco. Já a Mariana Bulhões vai entrar em reforma e vamos definir qual será o melhor projeto pra ela”, destaca o secretário de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.