Visitas estão suspensas em todas as unidades de saúde de Nova IguaçuDivulgação/PMNI

Publicado 19/01/2022 19:46

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu suspendeu temporariamente as visitas em todas as unidades de saúde do município. O governo precisou adotar medidas restritivas para conter o aumento do número de casos da Covid-19.

Além disso, não será permitida a troca ou revezamento de acompanhantes pelo período de sete dias. As medidas já estão valendo para toda a rede de saúde do município, como o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), a Maternidade Mariana Bulhões, Unidades de Pronto Atendimento (Upas 24h), Clínicas da Família e UBS.



Apesar das restrições, há possibilidade de visitas em casos específicos, como os de pacientes graves ou com incapacidade motora, psicológica ou intelectual. Caberá a própria unidade autorizar a visitação por até duas vezes na semana, desde que a pessoa cumpra todas as medidas de segurança necessárias para evitar a contaminação e propagação do coronavírus.

Já os acompanhantes precisam ter esquema vacinal completo (duas doses, mais a dose de reforço ou dose única), apresentar cartão de vacinação e preencher uma declaração dizendo que se encontra assintomático no momento de acesso à unidade.



“Estamos tomando medidas temporárias para conter a propagação do vírus, proteger pacientes e seus familiares e também nosso quadro de profissionais da saúde, que seguem na linha de frente cuidando e atendendo nossa população”, explica o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre.