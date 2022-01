Nova Iguaçu faz repescagem da vacinação infantil nesta sexta-feira - Divulgação/PMNI

Publicado 20/01/2022 19:32

Nova Iguaçu irá fazer repescagem da vacinação infantil contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Todos os grupos contemplados ao longo da semana terão uma nova oportunidade, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências, e meninos e meninas de 11 anos.

Para receberem o imunizante, os responsáveis devem levar a certidão de nascimento ou RG da criança, caderneta de vacinação, cartão do SUS, comprovante de residência, laudo médico ou documento que comprove a deficiência. Além deste grupo, as também seguirão sendo imunizadas, como vem sendo feito desde o início da vacinação infantil.



Os locais exclusivos para a vacinação infantil são: USF Padre Manoel Monteiro (Caonze); Clínica da Família Jardim da Viga; Policlínica Edi Pinto; Clínica da Família Cerâmica; Clínica da Família Pastor Iracy Marcelino (Nova América); Superclínica da Família Darcy Soares (Morro Agudo); Clínica da Família Aliança; UBS Palhada; Clínica da Família Jardim Palmares; Clínica da Família Lagoinha; Clínica da Família KM 32; Clínica da Família Heraldo Sardinha (Cacuia); USF Rodilândia; Clínica da Família Corumbá; Clínica da Família Figueira; Clínica da Família Dr Pedro Arume (Grama); Clínica da Família Nadia Silva de Oliveira (Geneciano); Clínica da Família Adrianópolis; Clínica da Família Manoel Moreira de Oliveira (Tinguá); Clínica da Família Rio D’ouro e Clínica da Família Santa Eugênia.



Com relação aos demais públicos, pessoas maiores de 12 anos que ainda não receberam a primeira dose, podem comparecer a um dos pontos de vacinação para faixa etária. A segunda dose segue acontecendo conforme agendamento de retorno, e a dose de reforço é para pessoas acima de 18 anos. Já a quarta dose está sendo aplicada em imunossuprimidos com mais de quatro meses após a dose de reforço.



O calendário completo da semana e a lista com os locais está em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil/