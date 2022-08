Obras melhoraram o abastecimento de água no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu, na Baixada - Divulgação

Publicado 29/08/2022 14:00

Mais de três mil pessoas no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu, foram beneficiados com as obras de implantação de 80 metros de extensão de novas redes de água tratada na Rua Lafaiete Pimenta. Com isso, os iguaçuanos da região estão com o abastecimento de água regular.



Segundo relato de moradores, o local era abastecido de forma intermitente há anos e os intervalos irregulares impediam que a população vivesse de forma confortável. Um dos favorecidos com as obras de melhorias na localidade foi o autônomo, Jorge Luiz, de 57 anos, que acompanhou o trabalho das equipes até o final da intervenção. Pela primeira vez, ele pode lavar as frutas que vende no estabelecimento que construiu na frente de sua residência, com a garantia de uma água de qualidade.



“É fácil perceber a diferença na qualidade da água. Abri a torneira e ela veio com pressão e, até agora, não faltou nenhum dia. É uma satisfação que transforma nossa rotina. Agora sim, eu confio de onde a água vem e posso ficar tranquilo. Meu trabalho vai render mais e a saúde da minha família está garantida”, disse.



De acordo com o diretor-superintendente da concessionária que abastece a região, Luiz Fabbriani, as melhorias irão proporcionar saúde e dignidade através do acesso à água tratada é o principal objetivo determinado pela Águas do Rio.

“Desde que chegamos na cidade, estabelecemos que um de nossos pilares seria transformar a vida dos Iguaçuanos através do acesso regular à água potável. Em nove meses de atuação, alcançamos mais de 50 mil pessoas com as obras de melhorias e intervenções realizadas. Nosso compromisso vai além da prestação de um serviço essencial, nos aproximamos da população para identificar as principais necessidades e promovemos o bem-estar social através do saneamento”, explicou.