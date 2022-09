Em Nova Iguaçu, mês de agosto foi de conscientização pelo aleitamento materno. - Divulgação

Publicado 05/09/2022 07:00

O mês de agosto chegou ao fim, mas a luta pelo incentivo à amamentação continua em Nova Iguaçu. O Agosto Dourado foi marcado pela campanha nacional que simboliza o tema, que segue na Maternidade Mariana Bulhões, que promoveu diversas ações com pacientes e funcionários para mostrar a importância do aleitamento materno.

Além de fortalecer o vínculo com a mãe, o ato de amamentar também é benéfico para a saúde do bebê. O leite materno é um alimento de qualidade, pois tem anticorpos e é de fácil digestão, além de também funcionar como uma vacina, por proteger contra doenças e ajudar a prevenir outras que possam surgir na vida adulta. Por este motivo, é considerado de “padrão ouro”, cor que marca a campanha Agosto Dourado.

“A campanha é um momento ímpar para enfatizar a importância da amamentação, que também deve ser estimulada em todos os dias do ano. A maternidade tem um papel de suma importância neste ciclo, pois conta com equipes multiprofissionais especializadas e engajadas em estimular aleitamento materno e reforçar o ensinamento que as pacientes tiveram ao longo da gestação”, destaca o diretor-geral da maternidade, Adriano Pereira.

Reconhecida pelo Ministério da Saúde como Hospital Amigo da Criança, por seguir os dez passos para o sucesso do aleitamento materno, a Maternidade Mariana Bulhões busca estimular a amamentação, principalmente na primeira hora de vida do recém-nascido. Para isso, a unidade conta com um comitê formado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais.

“Orientamos e ensinamos as mães sobre os benefícios e a importância do leite materno. Ele tem tudo o que o bebê precisa até os seis meses de vida. Nutrientes e proteínas que muitas das vezes ajudam na prevenção de futuras doenças, tanto para o bebê quanto para a mãe. Faz muito bem amamentar”, explica a enfermeira Sônia Abranches, de 55 anos, coordenadora do comitê de aleitamento materno.

Gestantes e puérperas internadas aproveitaram a quarta-feira para reforçar os conhecimentos sobre a amamentação. Elas assistiram a uma palestra com o pediatra Eduardo Serour, com o tema ‘fortalecer a amamentação’. As pacientes participaram de uma dinâmica sobre as verdades e mitos do aleitamento materno, de um café da tarde e ganharam kits com fralda, cueiro e roupinhas para os bebês. O bonde da amamentação, da Capelania Materno-Infantil, também marcou presença. Com alusão a música “Prepara”, da cantora Anitta, ele fez uma paródia musica sobre o aleitamento materno e o papel da rede de apoio neste momento tão importante para a família.

Para Thais Cristina da Conceição, de 28 anos, a emoção de amamentar um filho é única, não só pela conexão emocional deste ato, mas também para proteção. Mãe do pequeno Pedro Henrique, que nasceu no último dia 30, ela participou e aprovou as atividades propostas pela maternidade.

“Amamentar é um gesto muito especial, provoca uma sensação maravilhosa e única”, comenta ela. “Eu achei a reunião muito produtiva. Até as mães que tem mais de um filho ainda tem muito que aprender e essa ação foi esclarecedora”.

Durante o mês de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu promoveu ações voltadas ao aleitamento materno. As unidades básicas de saúde e clínicas da família promoveram rodas de conversa, aprenderam sobre a posição do bebê para amamentar, chamada de pega correta, entre outros assuntos que estimularam a amamentação, com encerramento na Maternidade Mariana Bulhões.