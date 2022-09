Prefeitura de Nova Iguaçu tem vagas gratuitas para curso de qualificação tecnológica - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu tem vagas gratuitas para curso de qualificação tecnológicaDivulgação

Publicado 02/09/2022 18:18

O Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI), projeto da Prefeitura de Nova Iguaçu em convênio com o Governo do Federal, iniciou nesta semana as inscrições para 840 vagas em sete diferentes cursos gratuitos de qualificação tecnológica. Os interessados devem se inscrever até 8 de setembro acessando www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/processoseletivocvti.

No ato da inscrição o interessado deverá optar por Informática Básica I, Informática Básica II, Criação de Aplicativos, Criação de Games, Programação, Robótica ou Web Design. Os cursos serão realizados no CVTI, no Shopping Nova Iguaçu (Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, no Bairro da Luz), e cada um deles terá 120 vagas, sendo 100 para ampla concorrência e 20 para cota racial.

A seleção dos candidatos será feita por sorteio eletrônico e o resultado divulgado no dia 15 de setembro, no Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu. Os contemplados deverão efetuar as matrículas entre os dias 19 e 22. As aulas deverão ter início no dia 10 de outubro.

Todas as informações sobre as inscrições, pré-requisito, carga horária dos cursos e dias das aulas estão no edital SEMAT/CVTI Nº 001/2022, disponível no site da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia, no campo Processo Seletivo de Vagas Por Sorteio (www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/processoseletivocvti).