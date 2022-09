Hospital Geral de Nova Iguaçu recebeu novo tomógrafo na última semana - Divulgação

Publicado 01/09/2022 11:02

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) recebeu, na última semana, um novo tomógrafo de última geração. O equipamento tem capacidade para fazer exames de imagem de maior complexidade, com resultados em alta resolução, em menos tempo e com diagnósticos mais precisos. O aparelho foi doado pelo Ministério da Saúde e está sendo instalado no Centro de Imagem da unidade, que passa por obras de ampliação.

O diálogo do prefeito Rogerio Lisboa com o Ministério da Saúde pelo novo equipamento começou na pandemia da Covid-19, quando o número de casos e internações estava em alta e o HGNI precisou ser adequado para receber os pacientes, enquanto continuava a atender vítimas de trauma (baleados, feridos por arma branca, acidentes, quedas, entre outros). Os exames de tomografia foram fundamentais para diagnosticar e ajudar a tratar, não só o coronavírus, como outras doenças. Diante da demanda de atendimentos, houve a necessidade de ter um tomógrafo mais moderno para ampliar a assistência prestada pela unidade.

“O HGNI é um hospital que passou a ter perfil regional e tem uma demanda enorme de atendimentos por dia, principalmente de pacientes que chegam de toda a Baixada Fluminense. Um tomógrafo novo e moderno irá acelerar o tratamento desses pacientes e vai ajudar a salvar muitas vidas”, disse o prefeito.

Este aparelho de tomografia computadorizada permitirá ao HGNI oferecer uma variedade de exames de imagem de alta complexidade, cuidando do tratamento do paciente sem a necessidade de transferi-lo para outra unidade hospitalar. Ele irá substituir o equipamento mais antigo, que ficará à disposição da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) para ser utilizado em outros serviços de urgência e emergência de Nova Iguaçu.

“Poderemos realizar tomografias específicas que antes não conseguíamos fazer no HGNI. É um tomógrafo moderno, que utiliza menos contraste e a velocidade da geração da imagem é maior. Oferece mais segurança também ao radiologista, que terá uma imagem em alta definição para fazer um resultado minucioso, de maneira rápida, precisa e segura”, afirma o diretor-geral do HGNI, Joé Sestello.

O equipamento, da marca Siemens Healthineers SOMATOM go.Up, conta com 64 canais, que permite até 128 cortes no resultado por imagem. Oferece baixa dose de radiação e metade do tempo para a conclusão do exame e construção da imagem. A expectativa é que o tomógrafo entre em funcionamento no início de setembro, após todo o trâmite de instalação e calibração. Desta maneira, o HGNI terá à disposição dois aparelhos de tomografia computadorizada, fora os equipamentos de raio-x, ultrassonografia e ecocardiograma, que fazem parte da modernização do Centro de Imagem da unidade.