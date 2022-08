Nova Iguaçu sedia evento em alusão o 'Agosto Lilás', na última semana - Divulgação/PMNI

Publicado 30/08/2022

Com o objetivo de discutir a violência doméstica e relacionamento abusivo sofridos por mulheres da Baixada Fluminense, a Superintendência de Políticas para Mulheres de Nova Iguaçu realizou, na última semana, no Shopping Nova Iguaçu, um evento em alusão ao “Agosto Lilás”, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Participaram das rodas de conversas gestoras dos órgãos de Políticas para Mulheres da Baixada Fluminense, como de Mesquita, Nilópolis e Japeri, além dos Centros Especializados de Atendimento às Mulheres. No encerramento, aconteceu a apresentação do Coral Nova Iguaçu Country Club.



Antes do evento, equipes da Superintendência de Políticas para Mulheres fizeram uma panfletagem na praça de alimentação e nas lojas do shopping, reforçando a importância da Lei Maria da Penha e de as mulheres denunciarem seus agressores.



A Superintendência também apresentou os diferentes serviços oferecidos às mulheres em situação de violência como atendimento com psicóloga, assistente social e advogada, acompanhamento de dificuldades de aprendizagem dos filhos; atendimento psicológico e psicopedagógico aos filhos, além de encontros quinzenais em grupo.

“O shopping é um espaço que reúne pessoas de todas as classes sociais e a violência está em todas. Viemos mostrar o que Nova Iguaçu tem feito em prol das mulheres”, afirmou a superintendente de Políticas para Mulheres de Nova Iguaçu, Mirian Magali.

“Vamos fazer trabalhos como esse em órgãos públicos da cidade e outros locais, como uma caminhada da Praça Rui Barbosa até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Centro, no dia 31 de agosto”, completou.

Moradora do bairro de Austin, a cabeleireira Andréia Frazão, de 55 anos, foi uma das frequentadoras do shopping que recebeu o panfleto das mãos das equipes da Superintendência. Ela conta que não conhecia o projeto, mas que agora vai divulgar entre suas vizinhas.

"Todos nós temos que saber que toda mulher tem voz e a garantia da Lei Maria da Penha. Também fiquei encantada com o trabalho feito”, afirmou.