Roda de conversa discutiu o aleitamento materno em unidade de saúde de Nova Iguaçu - Divulgação

Roda de conversa discutiu o aleitamento materno em unidade de saúde de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 30/08/2022 08:00

Neste mês de agosto, as Unidades de Saúde do município estão realizando eventos de conscientização voltados às futuras mamães da cidade em referência ao “Agosto Dourado”, cuja a cor foi escolhida para referenciar o “padrão ouro” do leite materno. O alimento é tão essencial que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento seja feito por dois anos ou mais, sendo o alimento exclusivo nos seis primeiros meses de vida.

Amamentar é um dos maiores vínculos que a mãe pode ter com seu bebê. Tanto, que na última semana, por exemplo, a Policlínica e Clínica da Família Santa Rita realizou uma roda de conversa com o tema “Proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos” para as gestantes acompanhadas pela unidade.



A ação foi promovida em parceria com o projeto “Mamãe Presente”, da Secretaria de Assistência Social. As futuras mamães aprenderam como segurar o bebê ao amamentar, como deve ser a própria alimentação, a importância de se hidratarem, o papel da rede de apoio nesse período e foram motivadas também a cultivarem o envolvimento com seus bebês.



Camily Vitória, grávida de 22 semanas do seu primeiro filho, voltou para casa feliz com tudo o que ouviu e sem questões pendentes sobre o assunto.

“Foi uma ajuda muito grande para mim, ainda mais por ser meu primeiro filho. Eu estava com algumas dúvidas e saí daqui sem nenhuma”, disse.



O enfermeiro e coordenador da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Anderson Chaya, respondeu diversas perguntas das gestantes e comentou sobre o cuidado com os mitos que envolvem o aleitamento materno.

“É muito importante que vocês desmistifiquem muitas coisas. Por exemplo, o leite de vocês jamais vai ser fraco, cada uma vai produzir exatamente o que seu bebê vai precisar. É importante que vocês procurem sempre um profissional da saúde quanto tiverem qualquer dúvida, pois ele é a pessoa ideal para ajudá-las”, explicou.



Durante todo o mês, as unidades de saúde do município estão com ações para as gestantes assistidas pelos programas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS).