Caminhão do evento ficará estacionado na Praça Estação Cidadania Águas do Guandu - Divulgação

Publicado 29/08/2022 16:00

No próximo mês de setembro, a cidade de Nova Iguaçu irá receber uma experiência interativa e única que faz o visitante viajar pelo ciclo da água por meio de instalações artísticas e óculos de realidade virtual. Será a exposição itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, que chega ao município no dia 22 e fica até o dia 25, na Praça Estação Cidadania Águas do Guandu, bairro Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu.

Com o tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos”, o projeto tem como objetivo despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora.

A exposição acontece em um Tech-Truck, um caminhão com uma multiplataforma digital que leva diversas ferramentas artísticas e tecnológicas para conectar o público por meio da visão, do som e do movimento, proporcionando uma experiência totalmente interativa.

O Olho D´Água ficará quatro dias na cidade. Nas quintas e sextas-feiras o projeto realizará, durante todo o dia, o atendimento de crianças e jovens de escolas da rede pública de ensino. Aos sábados e domingos, a exposição estará aberta para o público em geral das 14h às 18h. Nestes dias, complementando o conteúdo da exposição, às 18h30 será realizada a exibição de curtas metragens ambientais, na “mostra de cinema ao ar livre”

"A primeira edição percorreu a Região dos Lagos em novembro do ano passado e foi sucesso de público, com mais de 15 mil pessoas visitando a exposição. A expectativa desta temporada é levar essa iniciativa para a população de mais cidades, atendendo a um público diverso, com uma abordagem acessível e atrativa para dialogar com crianças e adultos sobre a temática do meio ambiente e da preservação dos recursos hídricos”, conta Guilherme Mello, um dos produtores do projeto.

Aos finais de semana, a partir das 18:30h, serão exibidos os filmes da “Mostra Cine ao Ar Livre”. A curadoria é feita pelo ONG Ecofalante, iniciativa que atua nas áreas de cultura, educação e sustentabilidade. Após as sessões, haverá ainda uma roda de conversa. Todas as atividades são gratuitas.

“A novidade desta temporada é a curadoria feita pela ONG Ecofalante para a Mostra de Cinema ao ar livre. Cada sessão contará com exibições de filmes que irão levar aos espectadores questões sobre preservação ambiental e sustentabilidade, de uma maneira lúdica e atrativa para todas as idades", diz Leonardo Magnin, coordenador de produção do

projeto.