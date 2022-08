CIEP Vereador José Lopes Araújo teve abastecimento de água regularizado após obras de concessionária. - Divulgação

CIEP Vereador José Lopes Araújo teve abastecimento de água regularizado após obras de concessionária.Divulgação

Publicado 30/08/2022 12:00

As obras de melhorias na rede de abastecimento de água no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu, beneficiaram o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Vereador José Lopes de Araujo. Antes das intervenções da concessionária de água e esgoto do município, a unidade utilizava água de poço artesiano nos banheiros e para limpeza das dependências.

Segundo o diretor do CIEP, Flávio Gomes, a escola que atende mais de 1.600 alunos e conta com 220 funcionários, comprava cerca de 15 galões de água por dia para a hidratação dos alunos e professores. Com as mudanças, a economia alcançada com a regularidade do abastecimento melhorou a rotina da unidade.

“Desde a intervenção em nosso bairro, a água está vindo com frequência. Sou funcionário desde 2009 e nunca tinha visto a água da maneira que acompanhei nessas últimas semanas”, disse o diretor, complementando que o problema chegava a causar a perde de dias letivos anteriormente.

“Em determinados períodos letivos, os alunos chegavam a perder mais de 100 dias de aula por ano, devido à falta d’água e, agora, conseguimos até economizar com os gastos que tínhamos antes. Estou muito satisfeito com essa evolução”, finalizou.