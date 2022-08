Ilê Omiojuarô tem vagas para oficina de culinária no mês de setembro - Divulgação

Publicado 31/08/2022 08:00

No mês de setembro, o Ilê Axé Omiojuarô - a Casa de Mãe Beata de Iemanjá dá início a um ciclo de oficinas gratuitas entre os dias 7 e 9. Entre as atividades estão: introdução à cozinha de terreiro e o preparo do Acarajé (15 vagas), imersão musical com percussão para crianças (15 vagas) e saberes sobre o ofício de trancista e a história dessa técnica ancestral (20 vagas).

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 03 de setembro de 2022. Para se inscrever é preciso preencher o formulário e aguardar o resultado da seleção, que sai no dia 05 de setembro de 2022, no próprio site do Ilê https://ileaxeomiojuaro.com.br/oficinas-alajo-novos-paradigmas-para-uma-sociedade-sem-racismo-e-violencia/

As oficinas são atividades que integram o Projeto Alajô: Novos Paradigmas para uma Sociedade sem Racismo e Violência, que conta com o apoio do Programa Latino Americano da Open Society Foundations (OSF). A iniciativa é uma parceria com a Ong Criola e teve início ainda no ano de 2021. O Omiojuarô completou 37 anos em 2022 e, desde então, segue sendo uma forte referência não apenas de tradição afro religiosa; mas também de cultura e resistência.

O objetivo das ações é preservar e manter vivas as tradições de Axé, um dos terreiros de candomblé mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro.