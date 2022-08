Material novo começou a ser instalado nas escolas de Nova Iguaçu na última semana. - Divulgação/PMNI

Publicado 30/08/2022 15:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou a troca do mobiliário das 143 escolas da rede municipal de ensino do município. A Secretaria de Educação começou a entregar o novo material, com cadeiras e mesas para professores e alunos, na última semana. O governo pretende ainda adquirir cadeiras especiais para cadeirantes, armários e mesas para refeitórios



No total, são 1.549 unidades de conjunto escolar para professores (cadeiras e mesas), 10.320 para alunos do ensino fundamental do 6º ao 9º, 9.284 para estudantes do 1º ao 5º, 510 mesas redondas com quatro cadeiras infantil, 1.082 refeitórios infantis com 12 poltronas e outros 1.373 para adulto, além de 50 mesas para cadeirante com regulagem de altura.



“Em 2018, a Prefeitura já tinha comprado material para equipar as unidades escolares, mas, com o aumento no número de alunos, que hoje chegam a 66.641 mil, precisamos fazer essa reposição”, afirmou a secretária de Educação de Nova Iguaçu, Maria Virginia Andrade.



Nas escolas que passam por reformas, a SEMED está instalando ventiladores e bebedouros novos. Elas também estão sendo preparadas para receber ar-condicionado. Outras melhorias serão em acessibilidade, laboratórios de informática e de ciências. As unidades com educação infantil também ainda serão equipadas com mobiliário novo.