Em 15 dias, mutirão retirou duas toneladas de lixo das Lagoas do GuanduDivulgação

Publicado 31/08/2022 13:00

Um total de duas toneladas de material reciclável foram retirados da Área de Proteção Ambiental (APA) do Guandu Açu nos primeiros 15 dias de ação do “Mutirão de Limpeza nas Lagoas do Guandu”. Integrantes da Associação de Pescadores, com apoio logístico da Prefeitura de Nova Iguaçu, incluindo o uso do barco da Guarda Ambiental participaram da ação.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fernando Cid, o material foi encaminhado para reciclagem com a renda revertida para os próprios pescadores.

“É importante destacar a importância ambiental da região, onde fica a maior estação de tratamento de água do mundo - a ETA Guandu. Esse foi o encerramento da primeira etapa e vamos fazer outras ações”, disse.

Também conhecido como Pantanal Iguaçuano, o local da ação faz parte da área de proteção ambiental APA Guandu Açu, com 840 hectares, sendo que cerca de 40% é formado por um grande espelho d'água da junção das águas dos rios Guandu, Ipiranga, Cabuçu e Rio São Pedro.